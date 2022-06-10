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3 часа назад

Диетолог рассказала об опасности острой пищи при похудении

Мария Каткова

Врач-диетолог Анжелика Дюваль назвал мифом то, что острая пища помогает похудеть и рассказала, какие у этого способа могут быть последствия. Об этом сообщает Nation News.

Диетолог рассказала об опасности острой пищи при похудении
Фото:  Pexels Pexels

Эксперт посоветовала не употреблять острую пищу для похудения в больших количествах, так как это может привести к серьезным заболеваниям желудка.

"Если говорить о людях, живущих в нашем регионе, которые вдруг решают похудеть с помощью острой пищи, то, скорее всего, они заработают себе гастрит таким образом"

Тем, кто планирует похудеть, она посоветовала исключить из рациона быстрые углеводы, и в достаточном количестве употреблять злаки: их должно быть не более 200–300 граммов в день. Она напомнила, что не стоит забывать о продуктах, содержащих белок, а также о ягодах, фруктах и овощах.

Ранее сообщалось, что дерматолог раскрыла опасность просроченной косметики.

Еда,
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