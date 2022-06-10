Названо самое безвредное мороженое

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о плюсах и минусах мороженого. Подробностями эксперт поделился в программе "О самом главном" на телеканале "Россия 1".
Так, по словам Мясникова, злоупотреблять мороженым не стоит, поскольку в нем содержится большое количество калорий, сахара и вредных жиров.
Однако у популярного десерта есть и положительные стороны, например, оно способно улучшить настроение.
"Снижает риск возникновения депрессии — как и любая вкусная еда. Самое низкокалорийное и безвредное мороженое — фруктовый лед",
— поделился медик.