Врач назвала роковые ошибки при приготовлении окрошки

Окрошка – традиционное летнее блюдо. Однако многие россияне готовят его неправильно, заявила в беседе с Федеральным агентством новостей диетолог Антонина Саволюк.

По словам эксперта, вариантов приготовления окрошки очень много. Но лучшевсего выбрать традиционный рецепт.

«Именно в таком виде она отвечает основным признакам здорового блюда. То есть в классических рецептах, как правило, соблюден баланс макронутриентов: клетчатка, углеводы, белки и жиры. Учтена совместимость продуктов. И заложена небольшая калорийность», — объяснила Саволюк.

Колбасу, которой часто заменяют белковую составляющую блюда, сложно назвать полезной, подчеркнула диетолог. По ее словам, этот продукт содержит большое количество вредных добавок – нитритов, фосфатов, усилителей вкуса, стабилизаторов. И не имеет отношения к традиционному рецепту с использованием натуральных продуктов.

Добавлять в окрошку слишком много картофеля – еще одна ошибка, считает Антонина Саволюк. Поскольку это лишние углеводы.

Использование в качестве заправки сладкого темного кваса также недопустимо. Этот напиток сам по себе является большим испытанием для поджелудочной железы и рецепторов к инсулину и глюкозе, отметила диетолог.