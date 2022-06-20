Найдена связь между потреблением морепродуктов и диабетом

«Ученые обнаружили, что у мужчин и женщин, которые ели одинаковое количество рыбы и морепродуктов, в первую очередь креветок, крабов и мидий, риск развития диабета II типа был примерно на 36% выше. Моллюски, такие как креветки и жирная белая рыба, содержат высокий уровень холестерина. Если вы потребляете их чрезмерно, уровень холестерина может резко возрасти и напрямую повлиять на уровень сахара в крови», – объяснила эксперт.