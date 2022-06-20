Найдена связь между потреблением морепродуктов и диабетом

Употребление трех видов морепродуктов увеличивает риск развития сахарного диабета II типа на 36%. С чем это связано, «МедикФоруму» объяснила врач общей практики Татьяна Захарова.
Не вся рыба и морепродукты одинаково неполезны. Жирная белая рыба является источником белка и омега-3.
«В частности, исследование показало, что этот эффект (повышение риска развития диабета – прим.ред.) не наблюдался у белой и жирной рыбы, которая может обеспечить защиту от диабета II типа», – отметила Захарова.
У мужчин и женщин, которые ели не менее одной порции белой или жирной рыбы еженедельно, снизился риск развития диабета II типа примерно на 25%.
Для тех, кто налегал на морепродукты вдобавок к рыбе, у ученых были плохие новости.
«Ученые обнаружили, что у мужчин и женщин, которые ели одинаковое количество рыбы и морепродуктов, в первую очередь креветок, крабов и мидий, риск развития диабета II типа был примерно на 36% выше. Моллюски, такие как креветки и жирная белая рыба, содержат высокий уровень холестерина. Если вы потребляете их чрезмерно, уровень холестерина может резко возрасти и напрямую повлиять на уровень сахара в крови», – объяснила эксперт.
Повышение холестерина также приводит к развитию других хронических заболеваний, например, сердечно-сосудистых.
Татьяна Захарова предупредила: связь между потреблением моллюсков и диабетом требует дальнейших исследований. В частности, в других группах населения.
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