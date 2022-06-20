Доктор Мясников рассказал о бесполезных супах

В новом выпуске программы «Доктор Мясников» («Россия 1») врач Александр Мясников объяснил, зачем в рацион добавлять супы и какие рецепты первых блюд полезны, а какие – опасны.

Врач предупредил: в солянке нет витаминов. Другое дело – первое блюдо из щавеля.

«На самом деле только витамин С разрушается при термической обработке, а остальные сохраняются. Бульон первый при приготовлении супа лучше слить, мясные бульоны для пищеварения – не самый лучший вариант. Овощной суп, например из брокколи, полезный», – отметил доктор.

Мясников рекомендовал включать в супы в ежедневный рацион, так как они запускают процессы пищеварения.

Также эксперт рассказал, что важно соблюдать правило сочетаемости продуктов, если вы хотите приготовить по-настоящему полезный суп. Например, не добавлять в грибное блюдо картофель, не злоупотреблять приправами.

«Изжога возникает после супа, когда в нем есть жир, соль и так далее. Замените такие супы на овощной протертый супчик – и не будет изжоги», – заключил Мясников.