Шеф-повар раскрыл секрет вкусной окрошки

Окрошка остается популярным летним блюдом у россиян. Секретами ее приготовления с порталом News.ru поделился шеф-повар Анатолий Крюков.
Эксперт рекомендовал заменить колбасу грудкой курицы или индейки, говядиной, креветками или рыбой. Это позволит разнообразить привычный рецепт.
Особую нежность блюду придаст смесь растертых яичных желтков, горчицы и хрена с зеленью и солью. В нее следует добавить напиток (заменяющий бульон), мясо или колбасу и свежие овощи.
Хлебный квас или кефир Анатолий Крюков предложил заменить квасом на березовом соке, айраном или таном. Для большей свежести – добавить мяту или тархун.
Также эксперт посоветовал подавать окрошку к столу настоянной в течение суток. Такое блюдо имеет самый богатый вкус.
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