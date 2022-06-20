Шеф-повар раскрыл секрет вкусной окрошки

Окрошка остается популярным летним блюдом у россиян. Секретами ее приготовления с порталом News.ru поделился шеф-повар Анатолий Крюков.

Эксперт рекомендовал заменить колбасу грудкой курицы или индейки, говядиной, креветками или рыбой. Это позволит разнообразить привычный рецепт.

Особую нежность блюду придаст смесь растертых яичных желтков, горчицы и хрена с зеленью и солью. В нее следует добавить напиток (заменяющий бульон), мясо или колбасу и свежие овощи.

Хлебный квас или кефир Анатолий Крюков предложил заменить квасом на березовом соке, айраном или таном. Для большей свежести – добавить мяту или тархун.