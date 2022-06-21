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1 час назад

Почему по поверьям опасно жарить шашлыки 22 июня

Катерина Саломе

22 июня отмечается Кириллин (Кириллов) день, Кирилл Солнцеворот. Именно в этот день, если верить народному поверью, наступает астрономическое лето. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Почему опасно жарить шашлыки 22 июня
Фото: pixabay.compixabay.com

Существует ряд ограничений, которые стоит соблюдать в этот праздник, чтобы не навлечь беду. Так, например, нельзя разжигать костры неподалеку от дома, потому что велик риск возгорания пламени. Поэтому верующие люди избегают 22 июня приготовления шашлыков и посиделок у костра.

Также в этот день не стоит выбрасывать старые травы — лучше собрать их в мешочек и закопать под молодым деревом. Комаров и мошек следует убивать только до полудня, дабы их не стало еще больше. И, конечно, в Кириллин день нужно воздержаться от выяснения отношений.

Ранее мы писали о том, что названо безопасное для здоровья количество шашлыка.

Еда,
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