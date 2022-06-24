Раскрыта опасность употребления в пищу сырых овощей

Брокколи и свекла в сыром виде могут содержать опасное токсичное вещество, заявила диетолог Маргарита Королева в беседе с радио Sputnik. Эксперт также рассказала, какое воздействие оно оказывает на организм.

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В свежих брокколи и свекле может содержаться сульфорафан – это вещество обладает противораковым и антибактериальным эффектами, но только если его принимать дозированно.

С сырой репкой и редькой диетолог призвала тоже быть осторожнее. Грубые волокна этих овощей могут раздражать слизистую желудочно-кишечного тракта. Лучше и редьку, и репку подвергнуть термической обработке.

Антиоксидант ликопин и некоторые жирорастворимые витамины, содержащиеся в моркови, помидорах и болгарском перце, легче усвоится, если овощи будут термически обработаны.

Однако пользу зелени можно получить, употребляя ее в сыром виде, резюмировала Королева.