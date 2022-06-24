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18 минут назад

Перечислены продукты для профилактики рака кожи

Мира Маркина

Один доступный овощ может защитить от рака кожи, считает диетолог Татьяна Залетова. Она рассказала АГН «Москва», почему он должен быть на столе у каждого летом.

Перечислены продукты для профилактики рака кожи
Фото: unsplash.comunsplash.com

Антиоксидант ликопин является отличным средством для профилактики рака кожи. А содержится он в помидорах.

«Согласно рекомендациям по уровню потребления пищевых и биологически активных веществ, следует употреблять порядка 5 мг ликопина в сутки, верхний допустимый уровень – 10 мг», – объяснила диетолог.

Эксперт провела параллель – чем томат краснее, тем больше в нем ликопина. Значит, он полезнее. Татьяна Залетова также рекомендовала не бояться термической обработки помидоров. По ее словам, этот этап обработки способствует концентрации полезного антиоксиданта.

Также ликопин содержится в арбузах, гуаве и папайе.

Ранее «Рамблер» писал, какие овощи нельзя есть сырыми.

Еда,
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