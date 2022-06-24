Перечислены продукты для профилактики рака кожи

Один доступный овощ может защитить от рака кожи, считает диетолог Татьяна Залетова. Она рассказала АГН «Москва», почему он должен быть на столе у каждого летом.

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Антиоксидант ликопин является отличным средством для профилактики рака кожи. А содержится он в помидорах.

«Согласно рекомендациям по уровню потребления пищевых и биологически активных веществ, следует употреблять порядка 5 мг ликопина в сутки, верхний допустимый уровень – 10 мг», – объяснила диетолог.

Эксперт провела параллель – чем томат краснее, тем больше в нем ликопина. Значит, он полезнее. Татьяна Залетова также рекомендовала не бояться термической обработки помидоров. По ее словам, этот этап обработки способствует концентрации полезного антиоксиданта.

Также ликопин содержится в арбузах, гуаве и папайе.