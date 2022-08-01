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20 минут назад

Сама пекла: торты, на которые страшно смотреть

Катя Кобышева

Торт у многих ассоциируется с праздником. Действительно все важные и не очень события принято отмечать покупкой торта. День рождения, Новый год, годовщина свадьбы, первая зарплата, повышение на работе, ремонт, покупка сушильной машины — и это далеко неполный список того, в честь чего можно купить торт.

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И лишь тот, кто не ищет легких путей, кто готов пройти все испытания и выйти победителем, — решает печь торт самостоятельно. В галерее "Рамблера" самые неожиданные торты, изготовленные к особому случаю. А вы рискнули бы съесть такой торт?

На самом деле собственноручно сделанный торт вызывает куда больше эмоций, чем покупной, причем и одариваемого, и дарителя. Рецептов существует масса, а начинающим домашним кондитерам мы рекомендуем попробовать торт без выпечки.

Ингредиенты

  • Печенье "Юбилейное" - 4 пачки
  • Бананы — 2 шт.
  • Сметана — 200 г
  • Молоко — 150 мл
  • Сахар — 3 ст.л.
  • Какао для посыпки

Приготовление

  1. Возьмите подходящую форму. Налейте молоко в удобную миску.
  2. Начинайте укладывать печенье в форму, каждое предварительно окуная в молоко.
  3. На каждый ряд кладите порезанные кружочками бананы и сметану.
  4. Сверху присыпьте какао или украсьте торт фруктами и ягодами.
  5. Вот и все, торт можно поставить в холодильник, а вы помните, что великолепны.

Кстати вместо какао и фруктов можно использовать массу всего: маршмеллоу, шоколадную крошку, конфеты, орешки, мини-печенье. Вы ограничены только лишь своей фантазией и вкусом.

Еда,Фото,
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