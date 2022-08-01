Сама пекла: торты, на которые страшно смотреть

Торт у многих ассоциируется с праздником. Действительно все важные и не очень события принято отмечать покупкой торта. День рождения, Новый год, годовщина свадьбы, первая зарплата, повышение на работе, ремонт, покупка сушильной машины — и это далеко неполный список того, в честь чего можно купить торт.
И лишь тот, кто не ищет легких путей, кто готов пройти все испытания и выйти победителем, — решает печь торт самостоятельно. В галерее "Рамблера" самые неожиданные торты, изготовленные к особому случаю. А вы рискнули бы съесть такой торт?
На самом деле собственноручно сделанный торт вызывает куда больше эмоций, чем покупной, причем и одариваемого, и дарителя. Рецептов существует масса, а начинающим домашним кондитерам мы рекомендуем попробовать торт без выпечки.
Кстати вместо какао и фруктов можно использовать массу всего: маршмеллоу, шоколадную крошку, конфеты, орешки, мини-печенье. Вы ограничены только лишь своей фантазией и вкусом.