Сама пекла: торты, на которые страшно смотреть

Торт у многих ассоциируется с праздником. Действительно все важные и не очень события принято отмечать покупкой торта. День рождения, Новый год, годовщина свадьбы, первая зарплата, повышение на работе, ремонт, покупка сушильной машины — и это далеко неполный список того, в честь чего можно купить торт.

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И лишь тот, кто не ищет легких путей, кто готов пройти все испытания и выйти победителем, — решает печь торт самостоятельно. В галерее "Рамблера" самые неожиданные торты, изготовленные к особому случаю. А вы рискнули бы съесть такой торт?

На самом деле собственноручно сделанный торт вызывает куда больше эмоций, чем покупной, причем и одариваемого, и дарителя. Рецептов существует масса, а начинающим домашним кондитерам мы рекомендуем попробовать торт без выпечки.

Ингредиенты

Печенье "Юбилейное" - 4 пачки

Бананы — 2 шт.

Сметана — 200 г

Молоко — 150 мл

Сахар — 3 ст.л.

Какао для посыпки

Приготовление

Возьмите подходящую форму. Налейте молоко в удобную миску. Начинайте укладывать печенье в форму, каждое предварительно окуная в молоко. На каждый ряд кладите порезанные кружочками бананы и сметану. Сверху присыпьте какао или украсьте торт фруктами и ягодами. Вот и все, торт можно поставить в холодильник, а вы помните, что великолепны.