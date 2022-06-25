Названы марки колбасы, в которых реально есть мясо

Специалисты Роскачества провели исследование по российским колбасным изделиям и нашли марки сервелата, в продуктах которых реально содержится мясо.

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Оказалось, что самые высокие оценки специалистов, получили пять марок российской колбасы (они получили по четыре из пяти баллов). Эту колбасу специалисты посчитали достаточно качественной для употребления.

Лучшей назвали колбасу марки «Ближние Горки», потому как она прошла все испытания, кроме одного — эксперты нашли в ней чуть меньше воды, чем полагается по нормативом. Эксперты определили, что продукт сделан из качественного сырья, не содержал посторонних ДНК, стабилизаторов, консервантов, канцерогенов, красителей, включал достаточное количество белков и жиров. Продукт оценили как безопасный и присудили «знак качества».

Вторым по качеству назвали сервелат «Клинский». Этот образец оказался почти идеальным по нормативам, кроме того, что в нем было обнаружено ДНК сои.

На третьем месте оказался сервелат «Ремит», который обладал такими качествами, как первый образец, признан безопасным, но в нем, неожиданно, обнаружили ДНК лошади. Эксперты посчитали, что это могло произойти из-за того, что было в соседних производственных линий.

Сервелат под торговой маркой «Велком» оказался полностью безопасен и к его качеству претензий тоже не было. Однако вкус эксперты не оценили.

Пятое место занял сервелат марки «Владимирский стандарт». Здесь было меньше белка, чем надо, а также найдены следы ДНК курицы и лошади. Однако продукт признали натуральным и безопасным без вредных примесей.