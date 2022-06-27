Врач назвала бюджетную замену семге и форели

В красной рыбе дорогих сортов (лосось, форель, семга) содержатся полезные жирные кислоты и легкоусвояемый белок. В каких продуктах еще они содержатся, «Газете.Ru» рассказала Ната Гончар основатель Международного института интегративной нутрициологии (МИИН).

В знакомой многим россиянам скумбрии есть не только вышеперечисленные полезные вещества, но и йод, магний, цинк, витамины A и D. Регулярное потребление этой рыбы, отмечает эксперт, помогает регулировать уровень гормонов, укрепить иммунитет.

Еще один недорогой продукт, который может легко заменить лосось и форель в рационе, это печень трески.

«Поскольку минимальная суточная норма Омега-3 составляет 1-2,5 граммов, то достаточно добавить буквально небольшой кусочек печени с маслом в салат, чтобы употребить дневную норму», — объяснила нутрициолог.