Ученые объяснили, почему нельзя пить чай после алкоголя

Специалисты Пекинского института общественного здравоохранения провели опрос. Они выяснили, что чай усиливает пагубный эффект от курения табака и алкоголя. Соответствующая статья опубликована на портале CM Journal.

В опросе специалистов приняли участие около полумиллиона человек. За изменениями в их жизни ученые наблюдали в течение десяти лет. Эксперты выяснили, что риск возникновения заболеваний вследствие регулярного употребления алкоголя и курения на 35% выше, чем у людей, не имеющих вредных привычек.

Анализируя результаты наблюдений, специалисты выяснили, что выпитый чай ускоряет усвоение алкоголя в организме. Для некоторых опрошенных это заканчивалось сильной интоксикацией.

Кофеин, содержащийся в чае, воздействует и на толерантность к никотину, табачной смоле. Он провоцирует резкий скачок мозговой активности. По мнению ученых, такие резкие перемены в работе мозга чреваты его преждевременным старением.

Однако потребление чая отдельно от сигарет и алкоголя не несет вреда организму, заключили авторы исследования и призвали полностью отказаться от алкоголя и курения.