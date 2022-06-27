Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+25° в 
USD 53.36EUR 56.05
Войти в почту
1 час назад

Ученые объяснили, почему нельзя пить чай после алкоголя

Мира Маркина

Специалисты Пекинского института общественного здравоохранения провели опрос. Они выяснили, что чай усиливает пагубный эффект от курения табака и алкоголя. Соответствующая статья опубликована на портале CM Journal.

Ученые объяснили, почему нельзя пить чай после алкоголя
Фото: flickr.comflickr.com

В опросе специалистов приняли участие около полумиллиона человек. За изменениями в их жизни ученые наблюдали в течение десяти лет. Эксперты выяснили, что риск возникновения заболеваний вследствие регулярного употребления алкоголя и курения на 35% выше, чем у людей, не имеющих вредных привычек.

Анализируя результаты наблюдений, специалисты выяснили, что выпитый чай ускоряет усвоение алкоголя в организме. Для некоторых опрошенных это заканчивалось сильной интоксикацией.

Кофеин, содержащийся в чае, воздействует и на толерантность к никотину, табачной смоле. Он провоцирует резкий скачок мозговой активности. По мнению ученых, такие резкие перемены в работе мозга чреваты его преждевременным старением.

Однако потребление чая отдельно от сигарет и алкоголя не несет вреда организму, заключили авторы исследования и призвали полностью отказаться от алкоголя и курения.

Ранее «Рамблер» писал о полезных сортах рыбы не хуже форели и семги.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители