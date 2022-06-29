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1 час назад

Названы напитки, которые опасно употреблять в жару

Мария Каткова

Диетолог Маргарита Королева рассказала о напитках, которые опасно употреблять в жару. Об этом сообщает "Москва 24".

Названы напитки, которые опасно употреблять в жару
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Так, она предостерегла от употребления газировок и сока в жару. В них содержится много сахара, поэтому они не смогут утолить жажду. От них пить захочется еще сильнее.

Также она советует отказаться от кофе и энергетиков. Так как в этих напитках содержится много кофеина, они увеличивают нагрузку на сердце. Их употребление может привести к повышению давления и тахикардии. Это касается и холодного кофе.

Запрещен в жару и алкоголь, так как он тоже опасен для сердца:

"В жару отменяются алкогольные напитки. При высоких температурах они могут привести к нарушению работы сердечно-сосудистой системы: повышению давления, нарушению ритма сердца, особенно у людей, которые имеют такие нюансы по состоянию здоровья"

Ранее сообщалось, что названы продукты, которые опасно греть в микроволновке.

Еда,Маргарита Королева,
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