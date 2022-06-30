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59 минут назад

Эксперт рассказала, как выбрать спелый арбуз

Мира Маркина

Генеральный директор информационного агентства FruitNews Ирина Козий рассказала, по каким признакам можно определить спелый арбуз. Об этом пишет "Лента.ру".

По словам эксперта, при выборе арбуза важно смотреть на его кожицу. Она должна быть гладкой и не иметь повреждений. Использовать приборы для измерения нитратов и вредных веществ бесполезно и даже может быть опасно, считает Ирина Козий.

"Эти псевдоприборы ничего реально не измеряют. Чтобы определить количество нитратов и пестицидов, вам необходимо отвезти его в лабораторию. Нарушая целостность корки арбуза, вы тем самым заносите в его сердцевину потенциально вредные микроорганизмы, которые находятся на поверхности корки. Они там замечательно размножаются, и таким образом легко получить пищевое отравление, а потом рассказывать, что арбуз был нитратным", — заявила эксперт.

На арбузе должно быть только одно светло-желтое пятно от соприкосновения с землей.

"Чем более контрастное и ярко выраженное это пятно по отношению к остальному арбузу, тем больше это демонстрирует спелость плода. Но других пятен и неровностей плода в окрасе не должно быть. Если арбуз полосатый, то полосы на поверхности плода проявляются по мере его созревания. Соответственно, арбуз с более ярко выраженными полосками будет более зрелым", — рассказала Козий.

У спелого арбуза сухой хвостик. Также можно послушать его звук: он должен быть чем-то средним между глухим и звонким.

"Слишком глухой означает, что арбуз не дозрел, слишком звонкий может значить, что перезрел", — сказала специалист.

Ранее были названы напитки, которые опасно употреблять в жару.

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