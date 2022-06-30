Эксперт рассказала, как выбрать спелый арбуз

"Чем более контрастное и ярко выраженное это пятно по отношению к остальному арбузу, тем больше это демонстрирует спелость плода. Но других пятен и неровностей плода в окрасе не должно быть. Если арбуз полосатый, то полосы на поверхности плода проявляются по мере его созревания. Соответственно, арбуз с более ярко выраженными полосками будет более зрелым", — рассказала Козий.