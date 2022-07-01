Шеф-повар объяснил, чем нужно заправлять окрошку

Лето - сезон окрошки, и каждый год у хозяйки при приготовлении этого блюда встает вопрос, чем же ее все-таки лучше заправить. Шеф-повар Григорий Малышев в разговоре с Lenta.ru наконец рассудил всех, кто когда-либо спорил: квас или кефир?
«Я бы сказал, что окрошка — это индивидуальное блюдо индивидуального человека. Если у тебя есть желание что-то сделать и изменить, окрошка — для тебя, потому что в ней ты можешь творить все что угодно, потому что правил никаких нет. Это как картина, вопрос лишь в том, получится ли у тебя красиво», — подытожил он.
Повар отметил также, что в каждом регионе есть свои особенности приготовления этого блюда. Так, например, центральная часть России предпочитает заправлять окрошку квасом или кефиром, южные регионы – мучной закваской, восточные – таном, айраном или минеральной водой. Он подчеркнул, что для этого блюда нет единственно правильного решения и все зависит от ваших личных предпочтений.
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