Шеф-повар объяснил, чем нужно заправлять окрошку

«Я бы сказал, что окрошка — это индивидуальное блюдо индивидуального человека. Если у тебя есть желание что-то сделать и изменить, окрошка — для тебя, потому что в ней ты можешь творить все что угодно, потому что правил никаких нет. Это как картина, вопрос лишь в том, получится ли у тебя красиво», — подытожил он.