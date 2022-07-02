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1 час назад

Раскрыто неожиданное полезное свойство дыни

Мира Маркина

Дыня часто появляется на столе в качестве десерта. Однако помимо вкусовых достоинств у этого фрукта есть и некоторые полезные свойства. Подробнее о них «Газете.Ru» рассказал диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

В плодах дыни содержится бета-каротин и фолиевая кислота, а также — кремний, железо, калий, магний, клетчатка. Но наиболее интересным микроэлементом Гинзбург назвал природный «подсластитель», который более полезен, чем фруктоза или глюкоза.

«В дыне содержатся особые молекулы сахарного спирта — эритриты, которые дают приятный сладкий вкус, но при этом не усваиваются организмом, как сахар», — отметил диетолог.

По словам эксперта, эритриты питают симбиотные бактерии организма.

Ранее «Рамблер» писал о том, как выбрать спелый арбуз.

Еда,Видео,Михаил Гинзбург,
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