Диетолог рассказала о серьезном вреде колбасы для здоровья

"Переработанное мясо повышает риск развития онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний и даже сердечно-сосудистых катастроф, то есть инсульта и инфаркта. Риск увеличивается за счет добавок. В частности, это соль. Ее в колбасе довольно много. А соль мы должны контролировать. Норма соли для взрослого человека должна быть не более пяти граммов в сутки. А в 100 граммах колбасы содержится половина суточной нормы", – объяснила диетолог.