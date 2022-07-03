Диетолог рассказала о серьезном вреде колбасы для здоровья

Врач-диетолог Елена Игнатикова в разговоре с радио Спутник рассказала, почему колбасу не стоит употреблять часто и в чем ее опасность.
По словам диетолога, частое употребление колбасных изделий может спровоцировать серьезные заболевания вплоть до онкологических. Все дело в том, что в составе колбасы находится мясо не самого лучшего качества – переработанное и с большим количеством соли.
"Переработанное мясо повышает риск развития онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний и даже сердечно-сосудистых катастроф, то есть инсульта и инфаркта. Риск увеличивается за счет добавок. В частности, это соль. Ее в колбасе довольно много. А соль мы должны контролировать. Норма соли для взрослого человека должна быть не более пяти граммов в сутки. А в 100 граммах колбасы содержится половина суточной нормы", – объяснила диетолог.
Также врач посоветовала не употреблять колбасные изделия чаще одного раза в неделю, а по возможности и вовсе заменить на запеченную грудку, буженину или любое отварное мясо.
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