Ежедневный вопрос, что сегодня приготовить, с годами изматывает всех. Гречка была, картофель и рис надоели — идей, кажется, больше нет. Тогда на помощь приходят нетрадиционные для России гарниры. Например, кускус — пшеничная крупа, которая происходит из Алжира, Туниса и Марокко. Именно там соусы с кускусом стали традиционными блюдами.

Однако в последние годы популярность кускуса в Европе также возросла. Теперь блюда с ним готовят в именитых ресторанах, и на обычных кухнях. Готовить его легко, а вариаций рецептов множество. Смотрите видео о том, как легко приготовить ресторанное блюдо "Кускус с овощами и моцареллой". Об этом рассказал рассказал шеф-повар Александр Журкин в программе "Будь, готовь!" на канале Мир24.

Нам понадобится:

Кускус – 150 г

Перец болгарский – 120 г

Огурец – 100 г

Лук репчатый – 80 г

Сыр моцарелла – 60 г

Сок лимона – 10 г

Лук зеленый – 10 г

Томаты – 130 г

Чеснок – 2 зубчика

Базилик – 5 г

Оливковое масло – 20 г

Петрушка – 5 г

Соль, перец – по вкусу

Чтобы приготовить правильный кускус, вода должна покрывать крупу на сантиметр.