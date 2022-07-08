Врач развеял миф о вреде соленого сала

Мнение о том, что соленое сало плохо влияет на состояние сосудов, миф. Об этом в эфире программы «Жить здорово» заявил врач-невролог Дмитрий Шубин.

Фото: социальные сети социальные сети

Специалист ссылается на данные исследований, в ходе которых удалось установить, что холестерин, содержащийся в соленом сале, не приносит вреда организму. Так как это вещество является «строительным материалом» для мембран всех клеток и поддерживает мужское здоровье.

«В ста граммах соленого сала содержится 50% от суточной нормы витамина D. Кроме того, твердые жиры в продукте никак не влияют на развитие атеросклероза и, если говорить об инсульте, то риски инсульта твердые жиры снижают», — отметил Шубин.

Соленое сало можно хранить в морозильной камере до года, послезных свойств оно не потеряет.