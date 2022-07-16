Одна из самых популярных кухонь в России — грузинская. Кавказские блюда с сочным мясом, ароматными специями, хрустящей домашней выпечкой не могут оставить равнодушными гурманов в не зависимости от их национальности.

Самые популярные блюда — хачапури, сациви, хинкали. А что на счет мясных соусов? Здесь в Грузии вспоминают Чашушули — тушеное мясо с томатами и приправами. В оригинальном рецепте использовалась баранина, но в современной кухне часто используют говядину.

Чтобы приготовить сытный "гуляш по-грузински", нам понадобится:

говядина, растительное масло, соль, лук, болгарский перец, сливочное масло, помидоры, хмели-сунели, черный перец, кинза, чеснок. Чтобы увидеть, как быстро приготовить Чашушули на обед для всей семьи, смотрите видео.