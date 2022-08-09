Врач рассказала об опасности льняного масла

Безусловная польза употребления ложки льняного масла натощак преувеличена, считает диетолог и нутрициолог Кристина Плотникова. Эксперт объяснила “Ленте.ру”, почему стоит быть осторожными с этим продуктом.

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Масло семечек льна при употреблении внутрь помогает восполнить недостаток полезных аминокислот (Омега-3, Омега-6 и Омега-9), витаминов (А, Е, К, В). Также этот продукт является источником лецитина, магния, фосфора, цинка, железа и бета-каротина. Регулярное потребление масла помогает снизить уровень “плохого” холестерина, наладить работу мочеполовой системы, метаболизма, укрепить волосы и ногти. И даже снять тревожность.

Но вся польза может быть сведена на нет, если льняное масло провоцирует у вас диарею. Опасным этот продукт будет и для тех, кто столкнулся с холециститом. Дело в том, что льняное масло, как и любой жирный продукт, обладает желчегонным эффектом, отмечает диетолог.

“При наличии камней в желчном пузыре прием льняного масла по утрам может закончиться перекрытием желчного протока и операцией”, – предупредила врач.

Чтобы льняное масло пошло организму на пользу, эксперт рекомендовала добавлять его в салаты, а также готовые блюда.

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