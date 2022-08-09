Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+25° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
2 часа назад

Врач рассказала об опасности льняного масла

Мира Маркина

Безусловная польза употребления ложки льняного масла натощак преувеличена, считает диетолог и нутрициолог Кристина Плотникова. Эксперт объяснила “Ленте.ру”, почему стоит быть осторожными с этим продуктом.

Врач рассказала об опасности льняного масла
Фото: unsplash.comunsplash.com

Масло семечек льна при употреблении внутрь помогает восполнить недостаток полезных аминокислот (Омега-3, Омега-6 и Омега-9), витаминов (А, Е, К, В). Также этот продукт является источником лецитина, магния, фосфора, цинка, железа и бета-каротина. Регулярное потребление масла помогает снизить уровень “плохого” холестерина, наладить работу мочеполовой системы, метаболизма, укрепить волосы и ногти. И даже снять тревожность.

Но вся польза может быть сведена на нет, если льняное масло провоцирует у вас диарею. Опасным этот продукт будет и для тех, кто столкнулся с холециститом. Дело в том, что льняное масло, как и любой жирный продукт, обладает желчегонным эффектом, отмечает диетолог.

“При наличии камней в желчном пузыре прием льняного масла по утрам может закончиться перекрытием желчного протока и операцией”, – предупредила врач.

Чтобы льняное масло пошло организму на пользу, эксперт рекомендовала добавлять его в салаты, а также готовые блюда.

Ранее мы писали о 4 причинах, почему тянет на соленое.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители