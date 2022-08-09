Как яблоки помогают сохранить здоровье и продлить жизнь, “Москве 24” рассказала врач-эндокринолог Наталья Лазуренко.

По мнению эксперта, одно яблоко в день позволяет продлить жизнь на пять лет, а также сохранить молодость, красоту и здоровье. Благодаря содержащейся в плодах тартроновой кислоте, участвующей в нормализацию углеводного обмена, в организме запускаются процессы похудения, подчеркнула диетолог.

Однако врач рекомендовала есть яблоки только в том случае, если организм нормально переносит их.

“Есть даже пациенты, которые говорят: "Этот сорт яблок мне подходит, а вот этот – не очень", – уточнила свою мысль эксперт.