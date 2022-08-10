Врач рассказала об опасности гречки

Врач-диетолог Наталья Лазуренко предупредила об опасности гречки для людей, у которых наблюдаются проблемы с желудочно-кишечным трактом, об этом она рассказала в беседе с Москвой 24.

"Если у человека синдром раздраженного кишечника, дисбактериоз, избыточный бактериальный рост или недостаток ферментов поджелудочной железы, то организм может неадекватно воспринимать эту крупу", – пояснила врач.

Она рассказала, что человек, употребляющий гречневую крупу при условии проблем с ЖКТ, может столкнуться с изжогой, метеоризмом и болями в животе. Она также отметила, что виной таких реакций становятся сложные углеводы и фитиновая кислота, которые входят в состав гречки.