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2 часа назад

Диетолог рассказала, кому нельзя есть грибы

Мария Каткова

Анжелика Дюваль, диетолог, рассказала, с какими заболеваниями не рекомендуется употреблять грибы в пищу. Об этом сообщает "Москва 24".

Диетолог рассказала, кому нельзя есть грибы
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Эксперт посоветовала людям с заболеваниями ЖКТ, поджелудочной железы и желчного пузыря отказаться от употребления грибов. Дело в том, что грибы плохо перевариваются, а это ведет к нарушению работы кишечника. Это может грозить воспалениями, газообразованием и метеоризмом.

Здоровым людям также не стоит употреблять грибы каждый день, так как они могут быть опасны для ЖКТ. Оптимальный период — один-два раза в неделю. Также не стоит употреблять грибы на ужин, так как на протяжении ночи в таком случае организм будет тратить энергию на переваривание пищи вместо восстановления.

Ранее сообщалось, что психолог назвал способы справиться с привычкой есть сладкое.

Здоровье,
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