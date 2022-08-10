Диетолог рассказала, кому нельзя есть грибы

Анжелика Дюваль, диетолог, рассказала, с какими заболеваниями не рекомендуется употреблять грибы в пищу. Об этом сообщает "Москва 24".

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Эксперт посоветовала людям с заболеваниями ЖКТ, поджелудочной железы и желчного пузыря отказаться от употребления грибов. Дело в том, что грибы плохо перевариваются, а это ведет к нарушению работы кишечника. Это может грозить воспалениями, газообразованием и метеоризмом.

Здоровым людям также не стоит употреблять грибы каждый день, так как они могут быть опасны для ЖКТ. Оптимальный период — один-два раза в неделю. Также не стоит употреблять грибы на ужин, так как на протяжении ночи в таком случае организм будет тратить энергию на переваривание пищи вместо восстановления.