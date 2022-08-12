Диетолог рассказала об опасности отварной свеклы

Диетолог и нутрициолог Зоя Богданова рассказала, когда отварная свекла может представлять опасность для здоровья. Подробностями эксперт поделилась в беседе с "Москвой 24".
Так, Богданова предостерегла от употребления свеклы людей с диабетом. По ее словам, если проблемы с диабетом, с обменными процессами, то нужно учитывать тот факт, что гликемический индекс свеклы возрастает после того, как она подвергается термической обработке:
"Из-за того что простые крахмалы полностью растворяются, сахара очень быстро впитываются в кровоток".
Кроме этого, стоит воздержаться от употребления свеклы людям с заболеваниями мочевыделительной системы:
"Щавелевая кислота, которая входит в состав свеклы, может спровоцировать обострение мочекаменной болезни – оксалурии. Поэтому людям с заболеваниями мочевыделительной системы не стоит употреблять свеклу и лечить заболевание свекольным соком".