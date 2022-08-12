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5 минут назад

Диетолог рассказала об опасности отварной свеклы

Мария Иглина

Диетолог и нутрициолог Зоя Богданова рассказала, когда отварная свекла может представлять опасность для здоровья. Подробностями эксперт поделилась в беседе с "Москвой 24".

Диетолог рассказала об опасности отварной свеклы
Фото: unsplash.comunsplash.com

Так, Богданова предостерегла от употребления свеклы людей с диабетом. По ее словам, если проблемы с диабетом, с обменными процессами, то нужно учитывать тот факт, что гликемический индекс свеклы возрастает после того, как она подвергается термической обработке:

"Из-за того что простые крахмалы полностью растворяются, сахара очень быстро впитываются в кровоток".

Кроме этого, стоит воздержаться от употребления свеклы людям с заболеваниями мочевыделительной системы:

"Щавелевая кислота, которая входит в состав свеклы, может спровоцировать обострение мочекаменной болезни – оксалурии. Поэтому людям с заболеваниями мочевыделительной системы не стоит употреблять свеклу и лечить заболевание свекольным соком".

Ранее стало известно об опасности зубочисток.

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