Миколог объяснил, опасно ли собирать грибы после засухи

Миколог Михаил Вишневский рассказал, скажется ли засуха на ядовитых свойствах грибов.
"Никаким образом потепление не может изменить ядовитые свойства уже ядовитых грибов, допустим, в сторону усиления или, например, сделать так, чтобы съедобные грибы приобретали какие-то ядовитые свойства. Такого не бывает",
– заявил эксперт в беседе с РИАМО.
Вишневский добавил, что погода может оказать влияние на видовое разнообразие грибов. В связи с потеплением в Московскую область с юга будут приходить новые виды.
Ранее "Рамблер" рассказывал, кому нельзя есть грибы.