Диетолог раскрыл правду о ртути в рыбе

Антон Поляков, диетолог и эндокринолог, рассказал о том, почему в рыбе содержится ртуть, и чем это опасно. Об этом сообщает “Вечерняя Москва”.
Он отметил, что в рыбе много необходимых витаминов и микроэлементов, но употребление этого продукта может нести негативные последствия. Дело в том, что в морских рыбах содержится ртуть. Наибольшее содержание этого вещества специалисты отмечают в тунце.
Поляков пояснил, что на количество ртути влияет крупность рыбы. Чем она больше, тем выше содержание в ней ртути. Также опасность несет микропластик, который может осесть в рыбе. Некоторые виды этого продукта могут вызвать серьезную аллергическую реакцию.
Ранее сообщалось, что врач объяснила, для кого опасна “рыбная” диета.