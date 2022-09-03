Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+31° в 
USD 60.37EUR 60.22
Войти в почту
2 часа назад

Диетолог раскрыл правду о ртути в рыбе

Мария Каткова

Антон Поляков, диетолог и эндокринолог, рассказал о том, почему в рыбе содержится ртуть, и чем это опасно. Об этом сообщает “Вечерняя Москва”.

Диетолог раскрыл правду о ртути в рыбе
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Он отметил, что в рыбе много необходимых витаминов и микроэлементов, но употребление этого продукта может нести негативные последствия. Дело в том, что в морских рыбах содержится ртуть. Наибольшее содержание этого вещества специалисты отмечают в тунце.

Поляков пояснил, что на количество ртути влияет крупность рыбы. Чем она больше, тем выше содержание в ней ртути. Также опасность несет микропластик, который может осесть в рыбе. Некоторые виды этого продукта могут вызвать серьезную аллергическую реакцию.

Ранее сообщалось, что врач объяснила, для кого опасна “рыбная” диета.

Еда,Антон Поляков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители