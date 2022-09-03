Диетолог раскрыл правду о ртути в рыбе

Антон Поляков, диетолог и эндокринолог, рассказал о том, почему в рыбе содержится ртуть, и чем это опасно. Об этом сообщает “Вечерняя Москва”.

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Он отметил, что в рыбе много необходимых витаминов и микроэлементов, но употребление этого продукта может нести негативные последствия. Дело в том, что в морских рыбах содержится ртуть. Наибольшее содержание этого вещества специалисты отмечают в тунце.