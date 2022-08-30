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1 час назад

Врач объяснила, для кого опасна “рыбная” диета

Мира Маркина

И рыба, и мясо являются источниками животного белка. Однако заменять один продукт другим без веских причин диетолог Александра Разаренова не рекомендует. Соответствующий комментарий врач дала радио Sputnik.

Врач объяснила, для кого опасна “рыбная” диета
Фото: unsplash.comunsplash.com

Белок рыбы, отмечает эксперт, усваивается организмом человека в два раза быстрее, чем мясной. Еще один плюс регулярного потребления данного продукта – это регулярное пополнение за счет него запасов омега-3, витаминов (D, А, Е, B), селена, фосфора, магния и других минералов.

Однако увлекаться только рыбными блюдами не стоит, предупредила врач. Их можно добавить в рацион не более трех в неделю. Если есть возможность есть и мясо, и рыбу, то стоит сделать выбор в пользу этого стиля питания. По мнению Александры Разареновой, организму нужны разнообразные белковые компоненты питания. Тогда он получит высокий аминокислотный скор. А еще в мясных продуктах есть необходимое и, что немаловажно, легкоусвояемое железо.

Если вы намерены заменить мясные блюда рыбными, то необходимо позаботиться о доставке в организм веществ и минералов, которые содержатся в мясе. Например, за счет добавок или других продуктов.

Ранее мы рассказывали, почему не стоит замораживать ягоды на зиму.

Здоровье,Александра Разаренова,
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