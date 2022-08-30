Врач объяснила, для кого опасна “рыбная” диета

И рыба, и мясо являются источниками животного белка. Однако заменять один продукт другим без веских причин диетолог Александра Разаренова не рекомендует. Соответствующий комментарий врач дала радио Sputnik.

Фото: unsplash.com unsplash.com

Белок рыбы, отмечает эксперт, усваивается организмом человека в два раза быстрее, чем мясной. Еще один плюс регулярного потребления данного продукта – это регулярное пополнение за счет него запасов омега-3, витаминов (D, А, Е, B), селена, фосфора, магния и других минералов.

Однако увлекаться только рыбными блюдами не стоит, предупредила врач. Их можно добавить в рацион не более трех в неделю. Если есть возможность есть и мясо, и рыбу, то стоит сделать выбор в пользу этого стиля питания. По мнению Александры Разареновой, организму нужны разнообразные белковые компоненты питания. Тогда он получит высокий аминокислотный скор. А еще в мясных продуктах есть необходимое и, что немаловажно, легкоусвояемое железо.

Если вы намерены заменить мясные блюда рыбными, то необходимо позаботиться о доставке в организм веществ и минералов, которые содержатся в мясе. Например, за счет добавок или других продуктов.