Нутрициолог предупредила об опасности баклажанов

Нутрициолог Ната Гончар рассказала, когда употребление баклажанов может быть опасным. Подробностями эксперт поделилась в беседе с агентством "Прайм".

По словам медика, в этом продукте содержится множество полезных веществ, однако избыток соланина может сделать этот овощ ядовитым.

Избежать отравления можно, если обратить внимание на семечки внутри разрезанного баклажана. И если они темные и обладают неприятным запахом, то есть риск отравиться, поскольку в баклажане накопилось много соланина.

К симптомам отравления можно отнести тошноту, боль в области живота и диарею.