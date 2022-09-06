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6 часов назад

Нутрициолог предупредила об опасности баклажанов

Мария Иглина

Нутрициолог Ната Гончар рассказала, когда употребление баклажанов может быть опасным. Подробностями эксперт поделилась в беседе с агентством "Прайм".

По словам медика, в этом продукте содержится множество полезных веществ, однако избыток соланина может сделать этот овощ ядовитым.

Избежать отравления можно, если обратить внимание на семечки внутри разрезанного баклажана. И если они темные и обладают неприятным запахом, то есть риск отравиться, поскольку в баклажане накопилось много соланина.

К симптомам отравления можно отнести тошноту, боль в области живота и диарею.

Ранее было названо самое опасное сочетание алкоголя с едой.

Еда,Видео,
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