Названо самое опасное сочетание алкоголя с едой

О том, с чем лучше не сочетать алкогольные напитки, рассказала Елена Тихомирова, врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника». Ее слова приводят «Известия».

Эксперт отметила, что употреблять шампанское и пиво с жирной и соленой пищей — очень плохая идея. Слишком большое количество жиров, углеводов и белков способно привести к повышению кишечного давления, которое может спровоцировать острый панкреатит.

Кроме того, сочетание и чрезмерное употребление жирных блюд и алкоголя увеличивает нагрузку на печень и поджелудочную железу, что крайне отрицательно сказывается на их функциях.

Диетолог отметила, что чем больше человек употребляет алкоголя, тем более легкой должны быть закуски.