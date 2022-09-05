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2 часа назад

Названо самое опасное сочетание алкоголя с едой

Мира Маркина

О том, с чем лучше не сочетать алкогольные напитки, рассказала Елена Тихомирова, врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника». Ее слова приводят «Известия».

Эксперт отметила, что употреблять шампанское и пиво с жирной и соленой пищей — очень плохая идея. Слишком большое количество жиров, углеводов и белков способно привести к повышению кишечного давления, которое может спровоцировать острый панкреатит.

Кроме того, сочетание и чрезмерное употребление жирных блюд и алкоголя увеличивает нагрузку на печень и поджелудочную железу, что крайне отрицательно сказывается на их функциях.

Диетолог отметила, что чем больше человек употребляет алкоголя, тем более легкой должны быть закуски.

Тихомирова посоветовала также помнить о том, что злоупотребление алкоголем негативно сказывается на лимфатической системе, сгущает кровь, что приводит к риску возникновения тромбоза.

Ранее диетолог раскрыл правду о ртути в рыбе.

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