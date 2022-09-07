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4 часа назад

Гинзбург назвал бюджетные продукты, необходимые в рационе

Мария Каткова

Михаил Гинзбург, врач-диетолог, рассказал, что нужно включать в свой рацион на неделю. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Гинзбург посоветовал включить в рацион молочные продукты, так как они бюджетные и содержат в себе полезные бактерии. Он отметил, что можно выбирать продукты локальных производителей с коротким сроком годности.

Специалист также включил в список покупок овсянку, хлеб и гречку. Однако последнюю нужно покупать с осторожностью в период, когда цены на нее падают.

Ягоды, по словам Гинзбурга, можно употреблять в замороженном виде. Он также составил список дешевых овощей, в которых есть необходимые витамины, среди них: морковь, свекла, огурцы, помидоры и тыква. Из фруктов в корзину можно положить яблоки и сливы.

Диетолог призвал покупать жирные сорта рыбы, но обращать внимание на место, где они были выращены. Если ее разводили в искусственных условиях, то витаминов от нее получить не получится.

Не стоит забывать о приправах. Можно купить сушеную зелень, карри и куркуму.

Ранее сообщалось, что нутрициолог предупредила об опасности баклажанов.

Еда,Видео,Михаил Гинзбург,
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