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1 час назад

Диетологи Лебедева и Плотникова рассказали о пользе грибов

Мира Маркина

Диетолог клиники "РЖД-Медицина" Мария Лебедева и ее коллега Кристина Плотникова в беседе с изданием "Лента.ру" перечислили неочевидные полезные свойства грибов.

Диетологи раскрыли неожиданную пользу грибов
Фото: unsplashunsplash

По словам медиков, грибы обогащают рацион питательными и биологически активными веществами. Так, витамин D влияет на усвоение кальция и здоровье костей, а витамины группы B позволяют поддерживать энергию.

Лебедева отметила, что пребиотики, содержащиеся в грибах, укрепляют иммунитет и стимулируют рост полезной микрофлоры в кишечнике. Вдобавок к этому, данный продукт улучшает пищеварение и положительно влияет на сердечно-сосудистую систему.

Плотникова, в свою очередь, добавила, что грибы почти не содержат калорий, но при этом надолго избавляют от чувства голода. Медь и цинк в их составе блокирует тягу к сахару, а антиоксиданты в продукте помогают отсрочить старение.

"Вешенки и шампиньоны можно употреблять при ожирении, они улучшают обмен веществ",

– отметила Плотникова.

Диетолог также подчеркнула, что за счет клетчатки грибы снижают холестерин, которая также помогает регулировать уровень сахара в крови.

Ранее "Рамблер" рассказывал, опасно ли собирать грибы после засухи.

Еда,Мария Лебедева,
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