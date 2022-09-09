Диетологи раскрыли неожиданную пользу грибов

Диетолог клиники "РЖД-Медицина" Мария Лебедева и ее коллега Кристина Плотникова в беседе с изданием "Лента.ру" перечислили неочевидные полезные свойства грибов.

Фото: unsplash unsplash

По словам медиков, грибы обогащают рацион питательными и биологически активными веществами. Так, витамин D влияет на усвоение кальция и здоровье костей, а витамины группы B позволяют поддерживать энергию.

Лебедева отметила, что пребиотики, содержащиеся в грибах, укрепляют иммунитет и стимулируют рост полезной микрофлоры в кишечнике. Вдобавок к этому, данный продукт улучшает пищеварение и положительно влияет на сердечно-сосудистую систему.

Плотникова, в свою очередь, добавила, что грибы почти не содержат калорий, но при этом надолго избавляют от чувства голода. Медь и цинк в их составе блокирует тягу к сахару, а антиоксиданты в продукте помогают отсрочить старение.

"Вешенки и шампиньоны можно употреблять при ожирении, они улучшают обмен веществ",

– отметила Плотникова.