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1 час назад

Диетолог Соломатина перечислила призраки качественных пельменей

Мира Маркина

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, при выборе качественных пельменей в магазине нужно смотреть на их категорию. Об этом сообщает портал Ura.ru.

Диетолог назвала признаки качественных пельменей
Фото: UnsplashUnsplash

«Чем она выше категория, тем больше мяса. У нас в основном представлены с категории Б. В категории А где-то 80% должно быть мяса. В категории Б – примерно 60–80%, в категории В – уже 40–60%, Г – 20–40%, Д – 20% и меньше. В последней может быть все что угодно: соя, крахмал, манка»,

– рассказала специалист.

Она также рекомендовала оценивать продукт по внешнему виду. По ее словам, выбирать нужно ровные пельмени, имеющие хороший цвет.

«Слипшиеся пельмени – это признак, что они уже размораживались. Мытые пачки, потеки – тоже. Можно отравиться»,

– предупредила диетолог.

По словам Соломатиной, в пельменях есть белки, жиры и углеводы. Блюдо лучше сдабривать йогуртом с зеленью, чесноком, томатной пастой, подчеркнула специалист.

Ранее «Рамблер» писал, кому нельзя есть помидоры.

Еда,Елена Соломатина,
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