Диетолог назвала признаки качественных пельменей

«Чем она выше категория, тем больше мяса. У нас в основном представлены с категории Б. В категории А где-то 80% должно быть мяса. В категории Б – примерно 60–80%, в категории В – уже 40–60%, Г – 20–40%, Д – 20% и меньше. В последней может быть все что угодно: соя, крахмал, манка»,