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2 часа назад

Зелень и орехи: диетолог Мухина назвала продукты, которые нельзя замораживать

Мария Каткова

Диетолог и доктор медицинских наук Марият Мухина назвала продукты, которые нельзя замораживать. Об этом сообщает радио Sputnik.

Диетолог назвала продукты, которые нельзя замораживать
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Эксперт объяснила, что некоторые продукты при замораживании могут терять свои полезные свойства. Так происходит с зеленью: холод разрушает хлорофилл и способствует потере витаминов. Также не стоит замораживать водянистые овощи, так как они потеряют свою форму и будут непригодны для употребления в свежем виде. Заморозке не подлежат бананы, но в случае, если их пришлось положить в морозильную камеру, эксперт рекомендует использовать их для выпечки или смузи.

Белковые продукты также теряют свои свойства при заморозке, поэтому не стоит охлаждать кисломолочные продукты и сыр.

"При заморозке происходит разрыв белковых связей, денатурация белка", — пояснила диетолог.

В морозильную камеру не стоит класть орехи из-за того, что жирные кислоты в их составе потеряют свою активность.

Ранее сообщалось, что диетолог перечислила опасные для пожилых продукты.

Еда,Марият Мухина,
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