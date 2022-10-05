Диетолог назвала продукты, которые нельзя замораживать

Эксперт объяснила, что некоторые продукты при замораживании могут терять свои полезные свойства. Так происходит с зеленью: холод разрушает хлорофилл и способствует потере витаминов. Также не стоит замораживать водянистые овощи, так как они потеряют свою форму и будут непригодны для употребления в свежем виде. Заморозке не подлежат бананы, но в случае, если их пришлось положить в морозильную камеру, эксперт рекомендует использовать их для выпечки или смузи.