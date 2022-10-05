Диетолог назвала продукты, которые нельзя замораживать

Диетолог и доктор медицинских наук Марият Мухина назвала продукты, которые нельзя замораживать. Об этом сообщает радио Sputnik.
Эксперт объяснила, что некоторые продукты при замораживании могут терять свои полезные свойства. Так происходит с зеленью: холод разрушает хлорофилл и способствует потере витаминов. Также не стоит замораживать водянистые овощи, так как они потеряют свою форму и будут непригодны для употребления в свежем виде. Заморозке не подлежат бананы, но в случае, если их пришлось положить в морозильную камеру, эксперт рекомендует использовать их для выпечки или смузи.
Белковые продукты также теряют свои свойства при заморозке, поэтому не стоит охлаждать кисломолочные продукты и сыр.
"При заморозке происходит разрыв белковых связей, денатурация белка", — пояснила диетолог.
В морозильную камеру не стоит класть орехи из-за того, что жирные кислоты в их составе потеряют свою активность.
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