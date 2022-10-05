Диетолог рассказала, кому нельзя пить во время еды

Эксперт пояснила, что водой еду не стоит запивать тем людям, у которых есть проблемы с органами ЖКТ. Особенно это может быть опасно для тех, у кого болезнь находится в острой стадии. Таким образом, она посоветовала не пить воду после еды тем, кто страдает язвой, гастритом, панкреатитом и другими заболеваниями. Дело в том, что это создает дополнительную нагрузку на пищеварительную систему, что может усугубить симптомы болезни.