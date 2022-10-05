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1 час назад

Диетолог Тихомирова посоветовала не запивать еду людям с болезнями ЖКТ

Мария Каткова

Диетолог и терапевт Елена Тихомирова рассказала, кому нельзя запивать пищу водой. Об этом сообщает "Лента.ру".

Диетолог рассказала, кому нельзя пить во время еды
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Эксперт пояснила, что водой еду не стоит запивать тем людям, у которых есть проблемы с органами ЖКТ. Особенно это может быть опасно для тех, у кого болезнь находится в острой стадии. Таким образом, она посоветовала не пить воду после еды тем, кто страдает язвой, гастритом, панкреатитом и другими заболеваниями. Дело в том, что это создает дополнительную нагрузку на пищеварительную систему, что может усугубить симптомы болезни.

Тем не менее, Тихомирова отметила, что людям, у которых нет проблем с ЖКТ, можно пить воду в любое время: до, во время и после приема пищи.

Ранее сообщалось, что диетолог назвала продукты, которые нельзя замораживать.

Еда,
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