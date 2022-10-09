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2 часа назад

Рецепт сливочной пасты с рыбой и брокколи: видео

Стелла Шмель

Приготовление сливочной пасты по этому рецепту займет всего 20 минут, но точно никого не оставит равнодушным.

Для приготовления понадобятся:
  • любая красная рыба
  • брокколи
  • сливки
  • спагетти
  • топленое сливочное масло

Это потрясающе вкусное блюдо подойдет для всей семьи. Его можно приготовить как на обед, так и на ужин. А также эта паста может стать настоящей палочкой-выручалочкой, если к вам неожиданно нагрянут гости.

Подробный пошаговый рецепт смотрите в видео.

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Часто самые простые блюда оказываются самыми вкусными и надолго остаются в меню. Так, например, королева Елизавета II очень любила простой омлет, приготовленный по этому рецепту.

Еда,Видео,Елизавета II,
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