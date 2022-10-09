Рецепт сливочной пасты с рыбой и брокколи: видео

Приготовление сливочной пасты по этому рецепту займет всего 20 минут, но точно никого не оставит равнодушным.

Это потрясающе вкусное блюдо подойдет для всей семьи. Его можно приготовить как на обед, так и на ужин. А также эта паста может стать настоящей палочкой-выручалочкой, если к вам неожиданно нагрянут гости.