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1 час назад

Диетолог Алиев назвал опасность магазинных соков

Мира Маркина

Врач-диетолог Руслан Алиев рассказал о вреде соков из магазина. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Диетолог назвал опасность магазинных соков
Фото: pxhere.compxhere.com

По словам медика, соки полезны, только если человек его сделал самостоятельно, а не купил в магазине. Сделанные на производстве напитки могут быть опасны для здоровья из-за обилия сахара и химических добавок:

"У любого сока короткий срок хранения. Производителю нужно, чтобы напиток дожил до полки в продуктовом, постоял недельку там, а потом ещё и у вас в холодильнике. Чтобы увеличить срок хранения, на производстве соки обрабатывают. Из-за обработки они теряют вкус и витамины, зато получают кучу сахара и в лучшем случае безвредных добавок", - написал врач.

При этом диетолог не призывает полностью отказаться от употребления магазинных соков. По его мнению, хорошие соки не стоят дешево. А в бюджетных вариантах содержится пять дневных норм сахара.

Ранее диетолог объяснила, как сливочное масло влияет на кожу.

Еда,Руслан Алиев,
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