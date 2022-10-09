Диетолог назвал опасность магазинных соков

"У любого сока короткий срок хранения. Производителю нужно, чтобы напиток дожил до полки в продуктовом, постоял недельку там, а потом ещё и у вас в холодильнике. Чтобы увеличить срок хранения, на производстве соки обрабатывают. Из-за обработки они теряют вкус и витамины, зато получают кучу сахара и в лучшем случае безвредных добавок", - написал врач.