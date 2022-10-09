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1 час назад

Диетолог Чехонина советует есть сливочное масло для здоровья кожи

Катя Кобышева

Сливочное масло помогает сохранить здоровье и улучшить внешний вид кожи. Об этом рассказала врач-диетолог Юлия Чехонина порталу здоровое-питание.рф.

Юлия Чехонина объяснила, что сливочное масло содержит линолевую кислоту, которая влияет на качество гидролипидной пленки на поверхности кожи.

Что будет, если есть каждый день сливочное масло

Благодаря этой пленке кожа сохраняет влагу и противостоит агрессивному воздействию внешних факторов.

«Этот компонент очень важен для здоровья и красоты нашей кожи», — подчеркнула Чехонина.

Кроме кожи, сливочное масло хорошо действует на сердце и кишечник. Тем не менее в день допускается употреблять не более 12 граммов масла.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, кому нельзя есть сыр с плесенью.

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