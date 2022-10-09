Сливочное масло помогает сохранить здоровье и улучшить внешний вид кожи. Об этом рассказала врач-диетолог Юлия Чехонина порталу здоровое-питание.рф.

Юлия Чехонина объяснила, что сливочное масло содержит линолевую кислоту, которая влияет на качество гидролипидной пленки на поверхности кожи.

Благодаря этой пленке кожа сохраняет влагу и противостоит агрессивному воздействию внешних факторов.

«Этот компонент очень важен для здоровья и красоты нашей кожи», — подчеркнула Чехонина.

Кроме кожи, сливочное масло хорошо действует на сердце и кишечник. Тем не менее в день допускается употреблять не более 12 граммов масла.