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3 часа назад

Гастроэнтеролог Харлов рассказал, почему не стоит есть кашу на завтрак

Диана Товсепова

Гастроэнтеролог Никита Харлов рассказал в беседе с изданием "Слово и дело" о том, кому не стоит есть каши.

По словам, специалиста каша — это не самый лучший источник углеводов. В большинстве своем, каши не содержат ничего, кроме крахмала. Полезных витаминов и минералов в них нет. Поэтому и пользы от нее нет, кроме как энергии в виде углеводов.

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При этом, по словам врача, большая часть россиян страдает от метаболического синдрома, выражающегося преддиабетом второго типа и ожирением внутренних органов. В этом случае любые углеводы могут наносить вред.

Однако, гастроэнтеролог считает, что полностью отказываться от каш не стоит. Не столь важно, есть кашу на завтрак, обед или ужин. Однако важно понимать, что лучше есть кажу перед физической нагрузкой или активностью.

Ранее мы писали о том, почему диабетикам нужно регулярно посещать стоматолога.

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