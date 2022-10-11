Как пробка поможет сварить идеально прозрачный бульон

Хозяйки прибегают к этому лайфхаку уже не одно десятилетие. При этом знатоки из "Что? Где? Когда?" не смогли разгадать секрет приготовления идеального бульона. Подробнее об этой хитрости – в материале "Рамблера".

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Как-то раз в популярном интеллектуальном шоу появился вопрос от россиянки:

"Бабушка передала мне по наследству секрет. Он заключается в стеклянной пробке от графина. Как эта пробка помогает сварить идеальный прозрачный бульон?".

Посовещавшись, эрудиты пришли к выводу, что стеклянную пробку нужно класть в бульон во время варки. Знатоки решили, что если пробка становится неразличимой с основной массой супа, значит, блюдо можно разливать по тарелкам.

Вот только на этот раз интеллектуалов ждало поражение. Хозяйки не следят за тем, чтобы пробка стала невидимой – они кладут ее в бульон в самом начале и следят за звуком, который она будет издавать.

Именно звук пробки подтверждает, что бульон готовится правильно. Как это работает?

Без пробки следить за прозрачностью супа весьма утомительно. Бульон становится прозрачным, только если варить его на очень слабом огне и постоянно следить за тем, чтобы вода не сильно кипела и "не разрушала" структуру мяса на волокна.

Но с помощью стеклянной пробки можно регулировать кипение блюда. Если нагрев излишне сильный, пробка будет стучать о дно кастрюли и тем самым сигнализировать о том, что огонь нужно снизить.