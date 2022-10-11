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1 час назад

Как пробка поможет сварить идеально прозрачный бульон

Мира Маркина

Хозяйки прибегают к этому лайфхаку уже не одно десятилетие. При этом знатоки из "Что? Где? Когда?" не смогли разгадать секрет приготовления идеального бульона. Подробнее об этой хитрости – в материале "Рамблера".

Как пробка поможет сварить идеально прозрачный бульон
Фото: unsplashunsplash

Как-то раз в популярном интеллектуальном шоу появился вопрос от россиянки:

"Бабушка передала мне по наследству секрет. Он заключается в стеклянной пробке от графина. Как эта пробка помогает сварить идеальный прозрачный бульон?".

Посовещавшись, эрудиты пришли к выводу, что стеклянную пробку нужно класть в бульон во время варки. Знатоки решили, что если пробка становится неразличимой с основной массой супа, значит, блюдо можно разливать по тарелкам.

Вот только на этот раз интеллектуалов ждало поражение. Хозяйки не следят за тем, чтобы пробка стала невидимой – они кладут ее в бульон в самом начале и следят за звуком, который она будет издавать.

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Именно звук пробки подтверждает, что бульон готовится правильно. Как это работает?

Без пробки следить за прозрачностью супа весьма утомительно. Бульон становится прозрачным, только если варить его на очень слабом огне и постоянно следить за тем, чтобы вода не сильно кипела и "не разрушала" структуру мяса на волокна.

Но с помощью стеклянной пробки можно регулировать кипение блюда. Если нагрев излишне сильный, пробка будет стучать о дно кастрюли и тем самым сигнализировать о том, что огонь нужно снизить.

Этот лайфхак позволяет хозяйкам не тратить время, стоя у плиты и наблюдая за супом. Вы можете заниматься своими делами, а если что-то пойдет не так, звук пробки оповестит вас об этом.

Еда,
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