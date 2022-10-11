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55 минут назад

Как за минуту убрать все кости из селедки

Мира Маркина

Селедку любят за ее вкус, а еще за пользу, которую она приносит организму. Сельдь богата "хорошим" холестерином, витаминами группы B, A, E, D, C, железом, йодом, кальцием, магнием и не только.

Как за минуту убрать все кости из селедки
Фото: unsplashunsplash

Вдобавок к этому селедка стоит недорого в сравнении с другой рыбой. Но есть одна существенная проблема – ее крайне сложно чистить. Сельдь кишит мелкими костями, убирать которые долго и утомительно. Но это лишь в том случае, если вы не знаете об одном лайфхаке, который раз и навсегда решает эту проблему. Подробнее о нем – в материале "Рамблера".

Чтобы быстро и эффективно избавиться от костей в селедке вам потребуются разделочная доска, полиэтиленовый пакет и острый нож. Далее в помощь пошаговая инструкция:

1. Наденьте на разделочную доску пакет.

2. Положите селедку на разделочную доску, отрежьте голову, рассеките брюшко и удалите потроха.

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3. После этого тщательно промойте рыбу в холодной воде и вновь положите ее на разделочную доску.

4. Подденьте ребра тушки со стороны головы указательным пальцем и удалите все крупные кости одним движением.

5. Вместе с хребтом уберутся не только крупные, но и мелкие кости. Но перед подачей рыбы на стол, стоит ее еще раз проверить. Для этого проведите пальцем по линии хребта, сильно продавливая филе до самой кожи. Если после этого в селедке все еще остались мелкие кости, удалите их.

Осталось лишь разрезать филе на части, удалить черную пленку и избавиться от плавников. Селедка готова к употреблению!

Еда,
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