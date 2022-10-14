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3 часа назад

Обезжиренные продукты полезны: правда или миф

Мария Каткова

Многие девушки при планировании своей диеты прибегают к обезжиренным продуктам из-за их низкой калорийности. Так, они предпочитают приобретать обезжиренный творог, сметану и другие молочные и кисломолочные продукты. Этот тренд появился в нулевые, и до сих пор многие его придерживаются. Правда ли то, что обезжиренные молочные продукты полезны для фигуры — объясняет “Рамблер”.

Обезжиренные продукты полезны: правда или миф
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

В чем их преимущество

Обезжиренные продукты действительно содержат меньше калорий и помогают тем, кто ограничивает себя в еде. Кроме того, они дольше хранятся, так как в них добавляют значительно больше консервантов. И для многих это тоже может быть плюсом. Однако не все так просто в употреблении обезжиренных продуктов.

Большое количество сахарозаменителя и других добавок

Для того, чтобы улучшить вкус и структуру обезжиренных продуктов, производители добавляют в них довольно много сахарозаменителя и других искусственных консервантов. Это подтверждают независимые исследователи и ученые. Этот факт не обесценивает то, что их калорийность по-прежнему остается низкой, но врачи рекомендуют не употреблять обезжиренные продукты на постоянной основе из-за их влияния на здоровье.

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Замедление метаболизма и другие долгосрочные последствия

В феврале 2022 года ученые опубликовали исследование в Clinical Nutrition Journal о том, с какими долгосрочными последствиями сталкиваются люди, которые на протяжении долгого времени употребляли обезжиренные продукты. Они выяснили, что из-за высокого содержания консервантов и других добавок обезжиренные продукты могут оказывать обратный эффект на организм. Так, у людей, которые употребляли такие продукты, замедлился метаболизм, появлялось ожирение и гипертония.

Полезный жир

Жиры организму в ограниченном количестве необходимы человеку для нормального функционирования организма, поэтому не стоит бояться продуктов, содержащих в себе жиры. Если человек не употребляет мясо или молоко, он может заменить его на растительные жиры: орехи, авокадо, рыбу и растительные масла. Если вы следите за фигурой, достаточно следить за количеством жиров, которые вы употребляете ежедневно.

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