Высокоинтенсивная тренировка HIIT: видео

Тренировка HIIT – это высокоинтенсивный интервальный тренинг, который состоит из эффективных упражнений, повышающих выносливость организма.

Этот комплекс подойдет для тех, кто хочет сжигать больше калорий во время спорта, а также для подготовки к длительным физическим активностям, например, марафонам или походам.

Подробнее о тренировке смотрите в видео.