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2 часа назад

Высокоинтенсивная тренировка HIIT: видео

Стелла Шмель

Тренировка HIIT – это высокоинтенсивный интервальный тренинг, который состоит из эффективных упражнений, повышающих выносливость организма.

Этот комплекс подойдет для тех, кто хочет сжигать больше калорий во время спорта, а также для подготовки к длительным физическим активностям, например, марафонам или походам.

Растяжка для начинающих

Подробнее о тренировке смотрите в видео.

Уровень общей физической подготовки очень важен для современного человека, ведь чем он выше, тем меньше возникает проблем с опорно-двигательным аппаратом, а общее самочувствие улучшается. Врач ЛФК рассказал и показал, почему односторонние упражнения помогут повысить уровень физической подготовки.

Здоровье,Видео,
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