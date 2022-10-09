Высокоинтенсивная тренировка HIIT: видео

Тренировка HIIT – это высокоинтенсивный интервальный тренинг, который состоит из эффективных упражнений, повышающих выносливость организма.
Этот комплекс подойдет для тех, кто хочет сжигать больше калорий во время спорта, а также для подготовки к длительным физическим активностям, например, марафонам или походам.
Подробнее о тренировке смотрите в видео.
Уровень общей физической подготовки очень важен для современного человека, ведь чем он выше, тем меньше возникает проблем с опорно-двигательным аппаратом, а общее самочувствие улучшается. Врач ЛФК рассказал и показал, почему односторонние упражнения помогут повысить уровень физической подготовки.