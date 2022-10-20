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1 час назад

Эксперты Роскачества рассказали, какую сметану не стоит покупать

Мария Кимакович

Специалисты Роскачества исследовали новые марки сметаны и выяснили, от покупки продукта каких фирм лучше отказаться. Результаты исследования представлены на сайте организации.

Перечислены марки самой опасной сметаны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По оценке специалистов, из 23 образцов сметаны, большинство оказались действительно высокого качества. Но не все продукты так хороши.

Так, в образцах сметаны четырех производителей (марки «Аннушкина ферма», «Новая деревня», «Вятская» и «Отборная») били обнаружены фитостерины, что указывает на то, что при производстве продукта использовались растительные жиры.

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Также в сметане марки «Аннушкина ферма» выявили бактерии кишечной палочки. Они же были обнаружены в продукте еще шести производителей «Молочный домик», «Молочный фермер», «Козельская», «Просто Азбука», «Калужская зорька» и «Киржачский молочный завод».

Что касается массы продукта, то почти все производители указали реальный вес сметаны в упаковке. Лишь производители «Аннушкиной фермы» и марки «7 утра» положили в баночку меньше сметаны, чем написано на упаковке.

Стоит отметить, что ни один производитель не использовал при производстве своего продукта антибиотики и консерванты.

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