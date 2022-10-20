Перечислены марки самой опасной сметаны

Специалисты Роскачества исследовали новые марки сметаны и выяснили, от покупки продукта каких фирм лучше отказаться. Результаты исследования представлены на сайте организации.
По оценке специалистов, из 23 образцов сметаны, большинство оказались действительно высокого качества. Но не все продукты так хороши.
Так, в образцах сметаны четырех производителей (марки «Аннушкина ферма», «Новая деревня», «Вятская» и «Отборная») били обнаружены фитостерины, что указывает на то, что при производстве продукта использовались растительные жиры.
Также в сметане марки «Аннушкина ферма» выявили бактерии кишечной палочки. Они же были обнаружены в продукте еще шести производителей «Молочный домик», «Молочный фермер», «Козельская», «Просто Азбука», «Калужская зорька» и «Киржачский молочный завод».
Что касается массы продукта, то почти все производители указали реальный вес сметаны в упаковке. Лишь производители «Аннушкиной фермы» и марки «7 утра» положили в баночку меньше сметаны, чем написано на упаковке.
Стоит отметить, что ни один производитель не использовал при производстве своего продукта антибиотики и консерванты.