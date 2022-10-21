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36 минут назад

Диетолог Борбровский объяснил, как выбирать рыбу и морепродукты

Диана Товсепова

Диетолог Андрей Бобровский рассказал о том, как правильно выбирать рыбу и морепродукты изданию «ФедералПресс».

Диетолог объяснил, как выбирать рыбу и морепродукты
Фото: PxherePxhere

Врач объяснил, что и в рыбе, и в морепродуктах есть большое количество витаминов.

По словам диетолога, осенью стоит особенное внимание уделять белку. Белок из рыбы и морепродуктов как раз даст организму максимальную пользу, но калорий не прибавит.

Ценнейший белок из эти продуктов обеспечивает организм теплом и дает сытость.

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Однако, по словам врача, опасной будет покупка размороженной рыба. Так, и рыбу, и морепродукты нужно покупать замороженными.

А вот готовые коктейли из морепродуктов в масле добавляют калорийности, поэтому менее полезны. Морепродукты тоже лучше покупать замороженными.

Ранее мы писали о том, зачем замораживать остатки вина.

Еда,Андрей Бобровский,
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