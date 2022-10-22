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2 часа назад

Диетолог Ковальков заявил, что рис может стать причиной диабета

Мария Каткова

Диетолог Алексей Ковальков рассказал, что рис может стать причиной развития диабета. Об этом сообщает "Утро.ру".

Как отметил Ковальков, в рисе содержится много крахмала, который перерабатывается в глюкозу после попадания в организм. Это может привести к тому, что у человека появляется сахарный диабет.

Кроме того, из-за риса начинает активно работать поджелудочная железа, что особенно опасно при ежедневном употреблении риса.

Эксперт рекомендовал выбирать рис с низким гликемическим индексом тем, кто не может полностью отказаться от этого продукта.

Почему диабетикам нужно регулярно посещать стоматолога

Ранее сообщалось, что врач рассказала об опасности яблок для печени.

Еда,Видео,Алексей Ковальков,
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