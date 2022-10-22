Диетолог Алексей Ковальков рассказал, что рис может стать причиной развития диабета. Об этом сообщает "Утро.ру".

Как отметил Ковальков, в рисе содержится много крахмала, который перерабатывается в глюкозу после попадания в организм. Это может привести к тому, что у человека появляется сахарный диабет.

Кроме того, из-за риса начинает активно работать поджелудочная железа, что особенно опасно при ежедневном употреблении риса.

Эксперт рекомендовал выбирать рис с низким гликемическим индексом тем, кто не может полностью отказаться от этого продукта.