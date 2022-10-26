Простой рецепт хачапури: получится не хуже, чем в ресторане

Сложно найти человека, равнодушного к грузинской кухне. Неспроста за последние годы в России появилось множество грузинских ресторанов. Однако порой, чтобы побаловать себя хачапури, совсем необязательно выходить из дома – сочную и аппетитную выпечку можно приготовить дома. И поверьте, результат будет ни чуть не хуже, чем у опытных шеф-поваров.

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Подробнее о рецепте ленивого хачапури – в материале "Рамблера".

Ингредиенты: Яйца – 2 шт

Соль – щепотка

Молоко – 400 мл

Мука – 330 г

Твердый сыр – 100 г

Сулугуни – 100 г

Зеленый лук – по вкусу

Растительное масло – 2 ст ложки

Приготовление:

1. Взбейте два яйца с солью и молоком. Затем частями засыпайте муку и продолжайте помешивать смесь, чтобы не образовались комки.

2. Натрите сулугуни и твердый сыр на терке. Нарубите зеленый лук.

3. Добавьте сыры и лук в тесто, а затем еще раз перемешайте.