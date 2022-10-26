Простой рецепт хачапури: получится не хуже, чем в ресторане

Сложно найти человека, равнодушного к грузинской кухне. Неспроста за последние годы в России появилось множество грузинских ресторанов. Однако порой, чтобы побаловать себя хачапури, совсем необязательно выходить из дома – сочную и аппетитную выпечку можно приготовить дома. И поверьте, результат будет ни чуть не хуже, чем у опытных шеф-поваров.
Подробнее о рецепте ленивого хачапури – в материале "Рамблера".
1. Взбейте два яйца с солью и молоком. Затем частями засыпайте муку и продолжайте помешивать смесь, чтобы не образовались комки.
2. Натрите сулугуни и твердый сыр на терке. Нарубите зеленый лук.
3. Добавьте сыры и лук в тесто, а затем еще раз перемешайте.
4. Разогрейте масло в сковороде на среднем огне. Обжаривайте ленивые хачапури с двух сторон (по несколько минут на каждую сторону), пока они не подрумянятся.