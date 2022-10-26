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2 часа назад

Простой рецепт хачапури: получится не хуже, чем в ресторане

Мира Маркина

Сложно найти человека, равнодушного к грузинской кухне. Неспроста за последние годы в России появилось множество грузинских ресторанов. Однако порой, чтобы побаловать себя хачапури, совсем необязательно выходить из дома – сочную и аппетитную выпечку можно приготовить дома. И поверьте, результат будет ни чуть не хуже, чем у опытных шеф-поваров.

Простой рецепт хачапури: получится не хуже, чем в ресторане
Фото: UnsplashUnsplash

Подробнее о рецепте ленивого хачапури – в материале "Рамблера".

Ингредиенты:

  • Яйца – 2 шт
  • Соль – щепотка
  • Молоко – 400 мл
  • Мука – 330 г
  • Твердый сыр – 100 г
  • Сулугуни – 100 г
  • Зеленый лук – по вкусу
  • Растительное масло – 2 ст ложки

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Приготовление:

1. Взбейте два яйца с солью и молоком. Затем частями засыпайте муку и продолжайте помешивать смесь, чтобы не образовались комки.

2. Натрите сулугуни и твердый сыр на терке. Нарубите зеленый лук.

3. Добавьте сыры и лук в тесто, а затем еще раз перемешайте.

4. Разогрейте масло в сковороде на среднем огне. Обжаривайте ленивые хачапури с двух сторон (по несколько минут на каждую сторону), пока они не подрумянятся.

Еда,
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