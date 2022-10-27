Диетолог назвала самый опасный способ приготовления яиц

Яйца могут стать вредными в процессе приготовления. Об этом рассказала диетолог Ирина Бережная в интервью радио Sputnik.

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Полезные вещества в яйце зависят от того, каким способом оно приготовлено. По словам диетолога, гастроэнтеролога Ирины Бережной самой высшей пищевой ценностью обладают сырые яйца, но кому-то они противопоказаны.

Так, сырые яйца, хоть и самые полезные, но они обладают желчегонным действием, и "если у вас проблемы с желчевыводящими путями, камни, то это противопоказано".

При этом, если яйца не обработаны термически, то это становится угрозой сальмонеллеза. С этой точки зрения самыми безопасными врач считает сваренные вкрутую яйца.

Но если продукт обрабатывать термически слишком долго, то важные нутриенты разрушатся. Яйца потеряют свои свойства, а некоторые витамины погибнут от высоких температур.

Кроме того, по словам врача, "чем плотнее становится денатурированный белок, тем хуже он усваивается". Таким образом резко снизится биодоступность белка. Также уровень доступных и качественных жиров в желтке снижается.

"Поэтому, безусловно, яйца всмятку или яйца пашот более привлекательны в этом смысле", – уверена Ирина Бережная.

При этом, на стихийных рынках или у бабушки в деревне яйца лучше не покупать, чтобы избежать риска сальмонеллеза. Стоит покупать этот продукт в магазине, потому как в этом случае яйца проходят госконтроль, эпиднадзор, ветеринарно-санитарную экспертизу и другие проверки.

Специалист советует в любом случае мыть щеткой или мылом яйца, перед тем как положить их в холодильник.

А вот самым вредным способом приготовления яиц диетолог считает жарку.

"Самые вредные – это пережаренные яйца", – заключила врач.