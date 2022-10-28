​​4 ностальгических блюда из СССР, о которых мы забыли

Если вы с теплотой вспоминаете СССР, попробуйте приготовить одно из блюд тех времен – телепорт вам обеспечен. Подробнее о блюдах, которые были крайне популярны во времена Советского союза – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Служебный роман" Кадр из фильма "Служебный роман"

Грибная икра

Икра рыбы остается деликатесом уже не первое десятилетие. В СССР ситуация была такая же: не каждая семья могла позволить себе красную или черную икру, поэтому появились альтернативы. Например, грибная икра: ее готовили из сухих лесных грибов на смеси подсолнечного и сливочного масла, а также добавляли лук, морковь, чеснок и специи.

Заливная рыба

В СССР был дефицит мяса, поэтому блюда из рыбы пользовались особенной популярностью. В частности, особой любовью советских граждан пользовалось заливное из судака – его подавали ничуть не реже, чем холодец.

Салат "Северный"

Данный салат часто можно было встретить как в меню ресторанов, так и на домашних застольях. Рецепт крайне простой: печень трески смешивается со свежими огурцами, вареными яйцами, свежим укропом и зеленым луком. Заправка не требуется: печень весьма жирная, поэтому салат получается сочным и без майонеза.

Бутерброды со шпротами